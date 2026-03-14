阪神・福島が11日に支配下昇格を勝ち取った嶋村に続くべく、足で猛アピールする。「空回りせず積極的に、足と守備をしっかりやっていけたらなと思う」10日の西武とのオープン戦では代走で出場し、初球から二盗を決めて存在感を示した。「本当にラストチャンスだと思っている。気持ちは熱く、頭は冷静に。プレーに変な影響が出ないようにと考えている」。残り「4」となった支配下枠を巡るサバイバル。自慢の快足に昇格への執念