阪神・前川が2軍教育リーグ2試合出場を経て、甲子園での1軍練習に合流した。「結果を残さないといけない立場だし、毎日必死にやるしかない」と危機感をにじませた。2月22日のヤクルト戦では本塁打を含む3安打と好スタートを切ったが、以降のオープン戦ではその後安打が出ず、左翼争いでは中川にリードを許している。「今も速い球が打てていない。一番の課題。何回も同じことを繰り返していられない」と速球攻略へ気合を入れた