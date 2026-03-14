阪神・藤川監督が新戦力のディベイニー（パイレーツ）に、日本満喫のススメを説いた。関西圏だけでなく、遠征先の名所で心を癒やし、名物料理に舌鼓を打つ。見聞を広めることが異国での成功への近道になると確信する。「（次カードで）広島の遠征に行きますからね。広島は広島で伝統も文化もありますし、いろんな町や文化に触れることが凄く重要なんですよね。グラウンドでプレーするためだけの人生じゃない。いろんなところか