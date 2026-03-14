指原莉乃（33）がプロデュースするアイドルグループ「≒JOY」が13日、東京・日本武道館で結成4周年記念公演を開催した。同所でのライブは初で、グループにとって念願のステージ。話題の新曲「電話番号教えて！」など計28曲を披露し、昼夜2公演で2万人を熱狂させた。アンコールでは、大信田美月（21）が「自分一人だけの夢ではなく、皆さんと私たちの夢がかなった瞬間だと感じて、凄くうれしい気持ちでいっぱい」と涙ながらに