巨人は、１４日に行われる日本ハムとのオープン戦（東京ドーム）で、昨季限りで現役を退いた長野久義編成本部参与の引退試合を実施する。球団によると、長野氏は試合終盤の８回以降に守備と打席の両方で出場する予定。試合後には場内を一周し、東京ドームのグラウンドからは最後となるあいさつをファンへ届ける。長野氏は昨年１０月、１６年間の現役生活に区切りをつけ、同年１２月に巨人と編成本部参与として契約を締結。現