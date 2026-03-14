ドジャースの開幕ローテ予想に、興味深い構図が浮かび上がってきた。ドジャース専門メディア「ドジャースウェイ」は、左腕ブレーク・スネル投手（３３）の出遅れを前提にした２０２６年序盤の先発陣として、山本由伸投手（２７）、タイラー・グラスノー投手（３２）、大谷翔平投手（３１）、エメット・シーハン投手（２６）、佐々木朗希投手（２４）の５人を有力候補に挙げた。スネルは左肩の負傷で今春の調整が大幅に遅れ、実