マルチアーティストのＶａｕｎｄｙ（２５）が、テレビ朝日・ＡＢＣ系「熱闘甲子園」のテーマソングを担当することが１３日、分かった。楽曲は同局系の「夏の高校野球応援ソング」としても使用される。球児たちの“熱い”夏を、ヒットメーカーが声で後押しする。Ｖａｕｎｄｙは今年に入り、男性ソロアーティストとして史上最年少での４大都市ドームツアーを完遂。９月には初のアジアアリーナツアーが控えるなど、若年層だけでな