ロシアフィギュアスケート界の重鎮タチアナ・タラソワ氏が、アイスホッケーの現状にも怒りをあわらにした。同氏はロシアメディア「ソビエト・スポーツ」のインタビューで「アイスホッケーはロシア代表チームがあってこそ成り立つもので、現時点では存在しないも同然。最強チームの一つがいない世界ホッケーとは一体何なのでしょうか？ロシア抜きのホッケーは、カナダ抜きのホッケーのようなものだ」と持論を展開した。先日