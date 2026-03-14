阪神・前川右京外野手（２２）が１３日、残り７試合となったオープン戦での巻き返しを誓った。左翼の開幕スタメンへ「結果を残さないといけない立場。毎日必死にやりたい」と闘志を燃やした。ここまでのオープン戦は１３打数３安打で打率・２３１、１本塁打、２打点。安打は全て２月２２日・ヤクルト戦（浦添）で記録しており、キャンプ後は１軍の実戦でまだ快音がない。「やっぱり、速い球を打てていない。そこが最大の課題か