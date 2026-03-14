20thCenturyの（54）が13日、東京芸術劇場プレイハウスで主演舞台「るつぼTheCrucible」の初日前会見に出席した。17世紀末に米国で起きた魔女裁判が題材。劇作家アーサー・ミラー氏の代表作で「（最初に）台本の厚さと重み、内容の深さを感じたときと同じくらいの心配を今も持っている」とプレッシャーを感じている様子。せりふを覚えるのにも苦労があり「日常会話ではない言葉が多い。うまく自分の中に取り込む作業がな