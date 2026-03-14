大手銀行持ち株会社「みずほフィナンシャルグループ」が、27年の国内男子ゴルフツアーの冠スポンサーに内定したことが分かった。今月末に開かれる日本ゴルフツアー機構（JGTO）社員総会での承認を経て発表される見通し。ツアーの正式名称などは未定。男子ツアーに冠スポンサーがつくのは、00年から3年間契約していたパソコン関連機器メーカー「イーヤマ」以来となる。