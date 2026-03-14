１４日のオープン戦・広島戦（マツダ）に登板予定の阪神・高橋遥人投手（３０）が１３日、甲子園でキャッチボールなどで汗を流し、「投球の質」を高めることをテーマに掲げた。自身初の開幕ローテ入りは当確。計５度の手術を経験してきた左腕にとって、オープン戦を重ねながら調整を進めるのは、ある意味で“未知の領域”だ。「１年目はそういう段階でもなかった。２年目はケガからスタートしてるので、そう思うと初めてかなっ