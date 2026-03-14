女優の黒木華が13日、東京芸術劇場で主演舞台「NORA」（7月15〜26日）の制作発表会見に出席した。14日が36歳の誕生日。共演者から祝福され「体力が心配ですが、健康に気をつけて頑張りたい」と意気込んだ。名作戯曲「人形の家」を大胆に現代風にアレンジした作品。スマートフォンでのやりとりをスクリーンに映す演出もあり「フリック入力ができないのですが早打ちを頑張りたい。（共演の）瀧内公美ちゃんにたくさんメッセージ