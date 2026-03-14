【ニューヨーク共同】13日のニューヨーク・マーカンタイル取引所の原油先物相場は3日続伸し、指標の米国産標準油種（WTI）の4月渡しの終値は前日比2.98ドル高の1バレル＝98.71ドルだった。終値として約3年8カ月ぶりの高値を付けた。