巨人は１３日、ＣＬＵＢＧＩＡＮＴＳの複数名の会員によるチケット転売行為が確認されたとして、退会処分としたことを発表した。当該会員は今後、再び入会することはできない。球団ホームページなどに「チケット転売行為に対し、警察と連携して厳正に対処しています。不正転売が確認されたチケットについては無効とし、当該チケットでの入場もお断りしています。主催者の定める方法・価格でチケットをご購入いただきますよう