逗子市役所（資料写真）任期満了に伴う逗子市議選（定数１７）は１５日、告示される。現時点で２２人が立候補する見込みで激戦が予想される。投開票日は２２日。立候補予定者の内訳は現職１３人、元職２人、新人７人。党派別では自民３人、国民２人、参政１人、共産１人、立民１人、公明２人、無所属１２人。うち女性は９人。現在は欠員２となっている現職のうち２人が引退する方針を示している。立候補の届け出は１５日午前