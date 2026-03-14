「打席のレジェンド」はベンチでも別格なのか――。米有力紙「ニューヨーク・タイムズ」傘下のスポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」が、第６回ＷＢＣで優勝候補のドミニカ共和国を率いるアルバート・プホルス監督（４６）の手腕と、その先にあるＭＬＢ監督就任の可能性を大きく報じ、球界内外で反響を広げている。２０２２年シーズンを最後に現役を引退してから、まだ４年足らず。それでも７０３本塁打を積み上げた大打者の存