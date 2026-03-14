新日本プロレス１３日の大阪大会で、極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」の高橋裕二郎（４５）が、海野翔太（２８）からグローブを受け取り、両者の距離が一気に縮まった。現在開催中の「ＮＥＷＪＡＰＡＮＣＵＰ（ＮＪＣ）」で１回戦シード扱いとなった裕二郎は、２回戦（１４日、名古屋）で海野と激突する。少年時代に裕二郎とキャッチボールをした思い出を引きずる海野からは、前哨戦を通じてグローブを