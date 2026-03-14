フィギュアスケート女子で２０１８年平昌五輪金メダルのアリーナ・ザギトワ（２３＝ロシア）が顔面の毛細血管が破裂した問題の渦中に、主役＆プロデュース＆企画を務めるアイスショー「アソル」を開催したが、ずさんな運営を巡ってスタッフが告発する事態となっている。ザギトワは自身のテレグラムチャンネルで「顔の毛細血管が破れたんです」などと告白。体調が心配されたが、自身が主催するアイスショー「アソル」（８日、ク