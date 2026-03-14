巨人の小林誠司捕手（３６）が１３日、侍ジャパンとしてＷＢＣに臨んでいるロッキーズ・菅野智之投手（３６）にエールを送った。１次ラウンドを全勝突破し、日本時間１５日に準々決勝を迎える。勝利した場合に準決勝での登板が見込まれているが「普通にやればいい。『いいピッチングをしてやろう！』とか思わずに、ありのままの自分でやれれば大丈夫だと思います」と同学年の背中を押した。絆はお互いがどこにいても不変だ。昨