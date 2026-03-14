巨人の新外国人スペンサー・ハワード投手（２９）が１４日の日本ハムとのオープン戦（東京Ｄ）で移籍後初先発する。昨季限りで現役引退した長野久義氏（４１）＝現巨人編成本部参与＝の引退試合となる一戦を「スペシャルデー」と表現し「周りから本当に尊敬されている存在。彼にとって、すごく特別な試合になることを願っている」と思いを込めた。最速１５４キロで１回無失点と好投した２月２３日楽天戦（那覇）以来２度目の実