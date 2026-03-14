サザンオールスターズ、福山雅治（57）らを擁する芸能事務所「アミューズ」によるオーディションの授賞式が13日、都内で行われ、グランプリには宮城県出身の大友隆佑（りう）さん（15）が輝いた。吉沢亮（32）に憧れて、芸能界入りを志した。オーディションを受けたきっかけは「母がファンで登録している福山雅治さんの公式ラインの通知から」と明かし「後押しをしてくれた母と喜びを分かち合いたい」と笑顔を見せた。