◇オープン戦中日4―10楽天（2026年3月13日神宮）開幕投手に内定している柳が3被弾を含む5回9安打9失点と炎上した。3回にマッカスカーに2打席連発となる右越え2ランを浴びるなど一挙5点を失った。5回4失点だった前回5日のDeNA戦に続いて精彩を欠き、27日の広島との開幕戦（マツダ）へ不安を残した。井上監督は「オレは“開幕までまだ2週間ある”と考える方なので。柳には開幕投手に任命されたという自覚を持って臨んでほ