阪神は１４日から始まる広島とのオープン戦２連戦（マツダ）に向けて１３日、甲子園球場で全体練習を行った。２０２３年のＷＢＣで世界一を経験した中野拓夢内野手（２９）は連覇を目指す侍ジャパンの優勝を願い、エールを送った。特に阪神勢は経験に乏しい“完全アウェー”の空気感が、大きな成長につながると自身の経験を踏まえてアドバイスした。３年前、日本中が歓喜に沸いたＷＢＣ優勝。「あそこまでの緊張感で野球をする