広島の先発枠争いが最終盤を迎えている。14日の阪神戦（マツダ）に先発する3年目左腕・高は、初の開幕ローテーション入りへ闘志を燃やした。「エンジンをかけていきたい。バチバチ勝負なので、やるしかない。やってきたことを出して、結果を出すだけ」オープン戦は初登板。開幕ローテーションを懸けた“テスト”に向けて気合も入る。今春は1軍キャンプを完走。前回5日の教育リーグ・中日戦では4回3安打無失点と好投するなど