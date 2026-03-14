１１日に支配下選手契約を結んだ阪神・嶋村麟士朗捕手（２２）が１３日、１４日からの広島２連戦（マツダ）で観察眼を磨くことをテーマに掲げた。打撃で存在感を示す一方、主眼を置くのは捕手としての役割。今まで以上に相手打者の観察を重視し、リードにつなげていく姿勢を示した。扇の要として力を培い、開幕１軍を目指す。注目度が上昇しても、冷静に足元を見つめた。かえって、それが頼もしく映る。甲子園での全体練習を終