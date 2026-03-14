中日は13日、名古屋市内でナゴヤドーム、愛知県との3者による包括連携協定を締結した。スポーツ振興や地域活性を目指し、ナゴヤ球場が老朽化している2軍本拠地の移転でも連携する。球団は移転先を地方公共団体から公募する方針で、愛知県の大村秀章知事は「ドラゴンズさんが強くなるために拠点は大事。我々としても一日も早くと思っている」と話した。ナゴヤ球場は1948年に「中日スタヂアム」として開場し、97年のナゴヤドーム