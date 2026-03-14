©ABCテレビ 8月に開幕する「第108回全国高校野球選手権大会」。今年の大会を盛り上げる“2026夏の高校野球応援ソング／「熱闘甲子園」テーマソング”を、Vaundyが担当する。 Vaundyは現世代を象徴するマルチクリエイター。楽曲制作からビジュアル、MV制作までを自ら統括する独自のアプローチで、数々のヒット曲を輩出。2026年には男性ソロ史上最年少での4大ドームツアーを開催など、名実とも