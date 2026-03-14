巨人新外国人のスペンサー・ハワード投手が、昨年引退した長野久義氏（現編成本部参与）の引退試合となる１４日の日本ハム戦に先発する。ジャイアンツ球場で調整した右腕は注目の一戦に向け「乱れのない投球をしたい。（長野氏は）周りから尊敬されている存在。彼にとっても特別な試合になることを願ってます」と話した。同日から泉が中継ぎ要員として１軍に合流する。