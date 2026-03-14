「オープン戦、ロッテ３−２西武」（１３日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）左中間に高く飛んだ打球は背走する外野手の頭上を越える決勝二塁打となった。七回、同点としてなお２死二塁。直前のファウルでバットを折られたロッテ・藤原恭大外野手が試合を決めた。五回には１点差に迫る中前適時打。４安打２打点１盗塁の大暴れで打率は・４５２とした。「結果はあんまり意識してなくて。内容、自分のいいスイングを心がけていて。
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