広島のドラフト2位・斉藤汰（亜大）が、無失点継続でのアピールを期した。「リリーフで一年間1軍が目標。まずは無失点で帰ってくることを大事にしている。そこの結果を続けていきたい」春季キャンプ終了後に救援での起用が決定。以降、オープン戦で4試合連続無失点と安定感が光る。11日のDeNA戦では抑えを務めるなど、近い将来の勝ちパターン入りも期待される右腕。最速152キロの直球と鋭く落ちるフォークを武器に、立場を確立