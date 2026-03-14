◇オープン戦オリックス0―11ヤクルト（2026年3月13日神宮）オリックスの新助っ人・シーモア（レイズ）に待望の“来日初長打”が飛び出した。5回2死で吉村の直球を捉え、逆方向の左中間への二塁打。オープン戦22打席目で生まれた初の長打だった。「状態が良い時は、左中間にああいう打球が飛んでいくので。1本出て良かった」試合前の時点でオープン戦打率・125（16打数2安打）ながらも、これで3試合連続安打。「（日本