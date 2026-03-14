「オープン戦、ヤクルト１１−０オリックス」（１３日、神宮球場）“ブンブン丸”野球が本拠地でさく裂した。ヤクルトは１２安打１１得点と打線が大爆発し投手陣も完封リレー。投打の歯車ががっちりかみ合い、今年初となる神宮の試合で大勝。“神宮１勝目”をつかんだ池山隆寛監督は「うれしいですね。寒い中、これだけのお客さんが入ってくれている」と声を弾ませ、ツバメファンに感謝した。池山野球の一端を披露したのは１