野球と人生の共通点の一つは、予測不能な変数が非常に多いということだ。いかに準備を重ねたとしても、突発的な事態まですべて見通すことはできない。2026年WBCも例外ではなかった。【写真】韓国美女チアリーダー、目を疑う“非現実的”ボディ韓国代表のリュ・ジヒョン監督はプランAからDまでを練り上げ、幾度となくシミュレーションを繰り返したが、イレギュラーバウンドのような打球が次々と跳ね上がった。結局のところ、最後は