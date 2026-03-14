松本裕は体調不良のためチーム便のチャーター機とは1日遅れの別便でマイアミ入りし、全体練習で再合流した。投内連係にも参加し、チームメートとともに汗を流した。7日の韓国戦に4番手で登板して1回2安打1失点。3人しかいない中継ぎ専門職のうちの貴重な一人で、連覇を目指すチームにとって安心材料となった。