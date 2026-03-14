ＳＴＶは３月１３日、４月からの番組などについての記者発表を行い、この春スタートする新番組を紹介しました。記者発表では朝の情報番組が１５年ぶりに刷新され、新番組「シャイン！」が紹介されました。新番組ではメインキャスターを務める宮崎愛瑠アナウンサーらが、皆さんによりポジティブな１日が過ごせるよう、最新ニュースやお天気、スポーツ情報はもちろん、新しいコンテンツもお届けしてい