軟式野球の発展に貢献した人物に贈られる令和7年度（第61回）軟式野球スポーツニッポン賞の表彰式が13日、滋賀県内のホテルで行われ、出席した受賞者8人にスポーツニッポン新聞社・福原保幸大阪本社代表から表彰状が授与された。近畿軟式野球連盟・佐藤雅大会長のあいさつの後、滋賀県軟式野球連盟・木村実雄副会長が受賞者を代表し「今後も軟式野球の発展に尽力したい」と謝辞を述べた。【受賞者】谷隆博（香川）中嶋康、酒