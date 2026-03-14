ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を目指す侍ジャパンは12日（日本時間13日）、ローンデポ・パークで公式練習を行い、14日（同15日）のベネズエラとの準々決勝に備えた。森下翔太外野手（25）は、ライブBP（実戦形式の打撃練習）で大谷翔平投手（31）と対戦。第2打席で中堅へ安打性の打球を放った。準々決勝以降も勝負どころでの「切り札」として待機する見込みで、決戦の地で準備を整えた。18・44メートル先に