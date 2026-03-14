女性版SASUKE「KUNOICHI」で2025年に史上4人目となる完全制覇を成し遂げた大嶋あやの（31）が14日までに自身のインスタグラムを更新。パートナーが事故に遭い、救急集中治療室に入院していたことを明かした。2月24日に「諸事情により、当面の間、連絡を返すことが難しくなります。事情を説明できる様になりましたら、必ず説明をさせていただきます」などと投稿していた大嶋。13日に「みなさまへ」として「連日たくさんの温か