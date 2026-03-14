ミラノ・コルティナパラリンピック第8日の13日、スノーボードの男子バンクドスラローム大腿障がいで小栗大地（45＝SCSK）が銀メダルを獲得した。日本勢の冬季パラのメダルは通算100個目。第7日（12日）のアルペンスキー女子大回転では、座位で村岡桃佳（29＝トヨタ自動車）が銀メダルを獲得。9日のスーパー大回転の銀に続き今大会2度目の表彰台。個人通算獲得メダルを11個とし、冬季パラではアルペンの大日方邦子を抜いて日本