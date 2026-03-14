第９８回選抜高校野球大会は１９日、甲子園球場で開幕する。春の聖地で躍進を期す注目校を紹介する。帝京（東京）待ちわびた瞬間だった。出場校を決める選考委員会が行われた１月３０日。校舎内の視聴覚室に待機する選手や保護者らの表情には、緊迫感が漂っていた。校名が読み上げられて１６年ぶり１５度目の切符をつかむと、金田優哉監督は涙を浮かべながら「ＯＢとしても、監督としても、選手たちの頑張りを誇りに思う」と