選挙事務のミスや不正は、選挙への信頼を失墜させる。東京都大田区の不祥事を教訓に、各自治体は選挙の実施体制を整え、職員への教育も強化する必要がある。昨年７月の参院選で白票を水増ししたなどとして、警視庁は大田区の選挙管理委員会に所属していた職員４人を公職選挙法違反容疑で東京地検に書類送検した。開票時、投票者数と票数が一致しない集計ミスが判明した。これを隠すため、白票が無効になることを悪用し、選挙