外国の勢力が民間企業の持つ機微な情報を窃取しようとする事案が、後を絶たない。ＳＮＳ上に偽情報を発信し、世論を誘導しようという動きも目立つようになった。新たな組織を設けて、インテリジェンス（情報収集、分析）機能の向上を図ると同時に、日本の国益に関わる情報を守る体制を強化しなければならない。政府が、インテリジェンスに関わる司令塔として、内閣に、首相を議長とする「国家情報会議」を創設する法案を提出