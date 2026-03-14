近藤は1次ラウンドを出場3試合の12打数無安打で終えた中、フリー打撃では「状態もあんまり良くないんで多めに打った」と不振脱却へ汗を流した。前回23年大会は不動の2番で優勝に貢献した安打製造機。「ずっと調子いいわけでもないけど、本当に来ちゃいけない時に（不調の波が）来た」と苦笑いしつつ「結果にこだわって。しっかり状態、体調を整えて臨む」と前を向いた。