三井住友信託銀行は月内に、５年物定期預金の金利を現在の０・７５％から１・０％へ引き上げる方針を固めた。１％台は、２０００年代に入ってから発足した３メガバンクなどを含む大手５行で初めてとなる。期間限定などのキャンペーン金利ではなく、通常の定期預金金利を引き上げる。長期で取引する顧客を開拓し、資産運用事業の拡大につなげる狙いがある。５年物の金利はこれまで、２００８年の０・９５％が最高だった。他の大