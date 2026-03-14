巨人は、14日の日本ハムとのオープン戦（東京ドーム）を昨季限りで引退して編成本部参与に就任した長野久義氏（41）の引退試合として開催する。13日にはNPBから支配下選手登録が公示された。阿部監督は「守備から打席回るか、打席回して守備になる」と途中出場すると説明した。現在はアマ選手や新外国人選手の調査に従事。指揮官は「多分、プエルトリコとか行っていたから“練習から入ります”と言ってた」と明かした。球団公