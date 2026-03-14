周東が23年大会で「神走塁」を見せたローンデポ・パークに帰ってきた。「いい思い出が残っている球場。本当に奇麗な球場」前回はメキシコとの準決勝で1点を追う9回に一塁走者の代走で出場。村上の逆転サヨナラ二塁打では二塁走者の大谷を追い越しそうになる爆速で生還した。今大会は10日のチェコ戦に先発出場してNPB組1号となる3ラン。「3年間、自分の中で打つ方を考えてきた。自信を持って臨める。2連覇へ一丸となる」と語っ