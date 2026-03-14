中小企業を狙った「ランサムウェア（身代金要求型ウイルス）」による攻撃が後を絶たない。警察庁の集計では昨年は１４３件に上り、２年連続で国内の被害全体の６割を占めた。「倒産していたかもしれない――」。被害企業の担当者が現場の混乱を振り返った。（村上喬亮、木村雄二）犯行声明東京都内の乳製品メーカーのセキュリティー担当者は昨年１月６日早朝、社内のシステムに異常を検知した自動音声の電話を受け、自宅でパソ