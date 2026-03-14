日米両政府が、重要鉱物の安定確保に向け、南鳥島（東京都）沖のレアアース（希土類）泥の開発で協力する見通しとなった。１９日にワシントンで予定される高市首相とトランプ米大統領との会談に合わせ、海洋鉱物資源を巡る開発協力の作業部会創設に関する協力覚書を結ぶ方向で、その柱に位置付ける。覚書案によると、作業部会は２月に日本側が試掘に成功した南鳥島周辺のレアアース泥や、レアメタル（希少金属）を含む鉱物「マ