日本高野連は13日、今夏に台湾で開催予定の「第14回BFAU18アジア野球選手権」に出場する高校日本代表のコーチングスタッフを発表した。ヘッドコーチは関大北陽（大阪）前監督の新納弘治氏（64）、コーチは北海（北海道）の平川敦監督（54）、明豊（大分）の川崎絢平監督（44）が務める。監督は昨年12月に東洋大姫路（兵庫）の岡田龍生監督が務めると発表されていた。